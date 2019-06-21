Экс-мэра Чебоксар осудили на 5 лет колонии

Ущерб от противоправных действий бывшей градоначальницы превысил 20 миллионов рублей.

Следственный комитет сообщил, что в отношении бывшей главы города Чебоксары Ирины Клементьевой вынесен приговор. Она была гендиректором ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед", основанной на деньги города, а уже через эту компанию проводила сомнительные финансовые операции.

— С 2011 по 2017 год Клементьева, являясь генеральным директором ОАО "СК "Чувашия-Мед", совершила ряд преступлений... растрату имущества компании, выразившуюся в выплате заработной платы лицам, фактически работавшим в частной медицинской организации, учредителем которой являлся её муж, а также в оплате услуг, оказанных этой фирме иными коммерческими организациями, — сообщает Следственный комитет.

На три квартиры в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а также на три земельных участка в Чебоксарах и Новочебоксарске был наложен арест. Приговором суда Клементьевой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённая взята под стражу в зале суда.

Следствие длилось два года, СК РФ возбудил два уголовных дела в отношении Ирины Клементьевой ещё в 2017 году.

Недавно проблемы возникли и в семье нынешнего градоначальника Чебоксар. Его сын ударил полицейского, отцу пришлось извиняться.