Экс-глава Раменского района Подмосковья повторно арестован

Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой.

Бабушкинский суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве любовницы. Как сообщил Лайфу корреспондент с места событий, экс-чиновник помещён под стражу до 8 июля.

— Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц, семь суток, то есть по 8 июля, — огласила вердикт судья Наталья Курышева.

Сам Кулаков настаивает на своей невиновности. По его словам, следствие не представило никаких оснований для его ареста, кроме домыслов. Бывший чиновник утверждает, что у него есть алиби на ночь убийства — он был дома с женой и смотрел фильм "Гоголь. Начало".

Тело главы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая. Женщину задушили. В конце мая по подозрению в её убийстве задержали Андрея Кулакова, которого впоследствии арестовали. Однако 13 июня Мосгорсуд отменил это решение.