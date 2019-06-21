Правительство РФ временно разрешило ввозить с Украины ряд технических товаров

Всего в санкционном списке значатся 50 наименований — от хлеба, консервов и вина до гравия, трансформаторов и турбин.

Правительство РФ приостановило запрет на ввоз с территории Украины ряда товаров. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на несколько дней — до 1 июля этого года — в Россию с Украины разрешается ввезти трансмиссионные валы. В зависимости от мощности до 1 октября или до 1 января 2020 года в страну можно будет ввезти трансформаторы с жидким диэлектриком. Также до 1 октября 2021 года снят запрет на ввоз некоторой трубной продукции.

Напомним, распоряжение о запрете импорта ряда украинских товаров подписал в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев. Он пояснил, что речь идёт об ответных мерах: ранее Киев расширил список ограничений для российской стороны.