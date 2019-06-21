Пенсионер повторил судьбу Алибасова и попал в больницу, выпив "Крота"

По словам эксперта, бутылку "Крота" на самом деле можно легко спутать с питьевым йогуртом или соком.

Пенсионер из деревни Жуковка Одинцовского района Подмосковья выпил средство для прочистки труб "Крот", перепутав его с лимонадом. Мужчина попал в реанимацию. Об этом сообщает КП.

Инцидент случился по дороге из магазина. 66-летний пенсионер решил утолить жажду, но вместо газировки достал из пакета токсичное средство для очистки труб. Мужчина дошёл до дома и там потерял сознание. Скорую помощь вызвала его жена. Врачи привезли его в реанимационное отделение Одинцовской ЦРБ.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заявил в интервью НСН, что производителям бытовой химии следует серьёзнее относиться к упаковке своих товаров. По его мнению, бутылку "Крота" на самом деле легко можно спутать с питьевым йогуртом или соком.

Напомним, ранее средство для прочистки труб "Крот" по ошибке выпил известный продюсер Бари Алибасов. Врачи диагностировали у него серьёзные химические ожоги дыхательных путей, желудка и пищевода.