В России дорожают сосиски и сардельки

Согласно подсчётам Росстата, за десять лет цена на колбасные изделия выросла на 200%.

По последний год средняя цена килограмма сосисок выросла в России на 8 процентов и составила 367,97 рубля, приводит News.ru данные Росстата. Издание выяснило причины подорожания и опросило экспертов, чего ожидать на рынке колбасных изделий до конца года.

— Цены растут после повышения налога на НДС с 18% до 20%, на всём рынке идёт корректировка. Но это увеличение издержек будет нивелировано за счёт высокой конкуренции в отрасли, — уверен председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян.

На рынке колбасных изделий работают более двух тысяч компаний. Мамиконян уверен, что к концу года цены на прилавках будут ниже тех, которые появились в начале 2019-ого.

Ответные санкции России 2014 года, коснувшиеся ввоза в страну продовольственных товаров, оказали положительное влияние на качество отечественной колбасы. До них в Россию продавалось огромное количество жира, который не могла потребить Европа. Это сырьё шло в отечественные колбасы. Из-за отсутствия жира состав колбасных изделий изменился и улучшился.

Несмотря на заверения эксперта, недавно "Росконтроль" нашёл в "сливочных" сосисках шкурку, крахмал и клетчатку.