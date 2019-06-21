В Новороссийске дедушка забрал из детсада не свою внучку

После этого инцидента должностей лишились помощник воспитателя, воспитатель и заведующая.

Мужчина приехал из Воронежа к сыну в Новороссийск и решил без ведома родных забрать пятилетнюю внучку из садика. Охранник спокойно пропустил 70-летнего пенсионера, не спросив у него пропуск.

Мужчина зашёл в ближайшую группу и назвал фамилию внучки. Тогда к нему и подбежала чужая девочка.

— Помощник воспитателя спросила у малышки, её ли это дед. Та кивнула головкой. Пенсионер с ребёнком вышел из детсада, но минут через 10 вернулся — девочка забыла в группе кепочку, — передаёт КП слова замначальника по дошкольному образованию управления образования Новороссийска Евгении Дрюмя.

Оказалось, девочку, которая подошла к незнакомому мужчине, не раз забирали разные люди. Её мама часто просила коллег сделать это, так как работала в полиции и не всегда успевала приехать сама. Поэтому малышка так легко и непринуждённо пошла с чужим человеком.

После этого инцидента должностей лишились помощник воспитателя, воспитатель и заведующая. Отмечается, что родители были против этих увольнений и защищали педагогов.

— Это грубое нарушение, за него по трудовому договору обычно увольняют по статье, но работники написали заявление по собственному желанию, — объяснила Евгения Дрюмя.

Руководство детского сада выставило претензию охранной фирме. Охранника, который дежурил в день инцидента, тоже уволили.

Что касается дедушки, который не узнал внучку, выяснилось, что он просто долго не видел девочку. Поэтому его совсем не смутило, что к нему подошёл чужой ребёнок. Мужчина хотел сделать сюрприз внучке и неожиданно забрать её из садика.

Ранее Лайф сообщал, что в Перми воспитатель посоветовала девочке подуть на сломанную руку.