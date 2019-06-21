В Тбилиси задержали пенсионера за изготовление 12 коктейлей Молотова

Он собирался применить бутылки с зажигательной смесью на митинге, однако теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Тбилиси задержан 70-летний мужчина, изготовивший 12 бутылок коктейлей Молотова, сообщил представитель МВД страны.

— В Тбилиси, в районе Мухиари, прошёл обыск квартиры подозреваемого лица, во дворе гражданина было найдено 12 единиц коктейля Молотова, изготовленных кустарным путём, — заявил он.

По данным министерства, полиция задержала мужчину, когда он собирался применить бутылки с зажигательной смесью на митинге в Тбилиси. Как сообщили в МВД, нарушителю грозит от трёх до шести лет тюрьмы.

Напомним, 20 июня столицу Грузии захлестнули акции протеста, демонстранты выступили против участия российских делегатов в Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Участники акции также предприняли попытку штурма здания. Сотрудники полиции разогнали митинг, использовав слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. По последним данным, задержано более 300 человек.