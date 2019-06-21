Маск заявил о постепенном вымирании человечества

По мнению гендиректора Tesla и Space X, проблема Земли заключается в "стареющем и умирающем населении".

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.

По мнению Маска, реальная проблема человечества заключается в "стареющем и умирающем населении Земли".

Глава Tesla вспомнил слова норвежского учёного Йоргена Рандерса, который написал в своей книге "2052 год: глобальный прогноз на следующие сорок лет" о сокращении населения примерно к 2040 году.

Однако, согласно отчёту ООН о мировом населении за 2019 год, к 2050 году на Земле будет жить 9,7 млрд человек. Также в документе отмечается замедленный рост численности людей и "беспрецедентное старение населения Земли".