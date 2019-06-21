В СК проверяют информацию о двух брошенных детях на северо-востоке Москвы

Сейчас следствие проводит необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следственное управление по Москве проверит ранее поступившую информацию о двух малолетних девочках, которых бросили родители в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

— По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка, — сказано в заявлении.

Сейчас следствие проводит проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что на северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе, обнаружили семилетнюю и восьмилетнюю девочек, которых содержали в антисанитарных условиях. Детей безработных родителей отправили в медучреждение.