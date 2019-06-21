США внесли в чёрный список ещё пять китайских компаний

Это Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Sugon, Higon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

США внесли в чёрный список вслед за Huawei ещё пять китайских компаний, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещается покупать американские товары и услуги. В чёрный список Минторга США внесены Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Sugon, Higon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

В заявлении ведомства отмечается, что данные компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, которая противоречит нацбезопасности и внешнеполитическим интересам Вашингтона.

Попавшие в чёрный список предприятия лидируют в разработках в области сверхбыстрых компьютерных вычислений, отмечает агентство. Теперь сотрудничать с этими компаниями смогут только те фирмы в США, которые получат на это лицензии.

Минторг США в середине мая внёс Huawei в чёрный список, перекрывающий компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также был в списке компаний, которым нельзя вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

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