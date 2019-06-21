Росавиация проведёт совещание по приостановке полётов в Грузию

Сейчас регулярные рейсы в эту страну осуществляют Red Wings, Nordavia, "Сибирь", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Победа".

Росавиация утром 22 июня проведёт совещание в связи с приостановкой авиасообщения России и Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

— Завтра утром Росавиация проведёт совещание с авиакомпаниями по поводу авиасообщения между РФ и Грузией, — приводит агентство комментарий представителя одной из авиакомпаний.

Сейчас регулярные рейсы в Грузию осуществляют компании Red Wings, Nordavia, "Сибирь", "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Победа".

Кроме того, по данным агентства, в правительстве РФ создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Грузию. Перевозчикам даны указания открыть горячие линии.

Напомним, из-за протестных акций в Грузии Россия была вынуждена прекратить авиасообщение с данной страной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие меры вводятся для обеспечения безопасности граждан.