Эксперт: Организаторы провокации в Тбилиси не ожидали ответа Москвы

По мнению специалиста, Россия показала, что "таким русофобским, издевательским вещам больше спуску давать не будет".

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев выразил мнение, что организаторы провокации в Тбилиси не ожидали, что Москва в сложившихся условиях объявит о вывозе сограждан из страны и прекращении пассажирских авиаперевозок.

— Не рассчитывали. Можно было бы сказать, что провоцировали, чтобы разорвать какие-то отношения между РФ и Грузией, однако отношений не было. Была такая негласная практика торговли и туризма, сейчас по ней нанесён удар, но это никому не выгодно. Прежде всего страдает Грузия, — приводит РИА "Новости" комментарий Суздальцева.

Я думаю, они рассчитывали, что мы это проглотим Андрей Суздальцев, ВШЭ

По его словам, сложившаяся в Тбилиси ситуация была "стопроцентной провокацией", так как российская делегация приехала на мероприятие по приглашению структуры, связанной с Правительством Грузии.

Эксперт выразил уверенность, что решение президента России Владимира Путина о приостановке гражданских авиаперевозок было "адекватным, обеспечивающим безопасность сограждан, и в конце концов демонстрирующим, что Москва таким русофобским, издевательским вещам... больше спуску давать не будет".

Напомним, из-за протестных акций в Грузии Россия была вынуждена прекратить авиасообщение с этой страной. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такие меры вводятся для обеспечения безопасности граждан.