В Тбилиси демонстранты прогнали оппозиционеров с митинга

Несмотря на то что у обеих сторон одинаковые требования, участники акции не желают превращать "мирный протест" в "политический".

Демонстранты в центре Тбилиси не допускают к месту митинга представителей партии оппозиции, объясняя это тем, что "протест не должен иметь политический характер". Кадры с места событий транслирует "1tv.ge".

На место демонстрации перед зданием парламента прибыл глава оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава, однако митингующие закидали его яйцами и бутылками, после чего лидеру оппозиции пришлось покинуть площадь.

До Угулавы на место проведения акции явился председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Во время его выступления у микрофона толпа начала выкрикивать "Уходи!" и хлопать в ладоши.

— Мы не допустим, чтобы наш мирный протест вновь перерос в политический митинг и насилие, — сказал один из участников акции.

Однако требования митингующих такие же, как и у оппозиции: добиться отставки главы МВД Георгия Гахария и назначить внеочередные выборы в парламент.

В Грузии 20 июня устроили масштабный митинг из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Участники акции также предприняли попытку штурма здания. На данный момент задержано более 300 человек.