Молния убила трёх человек на западе Украины

Три человека погибли, ещё два пострадали в результате попадания молнии в остановку общественного транспорта в селе Беньковцы Ивано-Франковской области. Об этом информирует пресс-служба областной Нацполиции.

— Молния ударила в остановку, где было пять человек. В результате трое мужчин погибли, две женщины госпитализированы, — поясняется в сообщении.

По данным Нацполиции, погибшие (1954, 1963 и 1985 г.р.) приехали в село из Львовской области.

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