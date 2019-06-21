Молния убила трёх человек на западе Украины

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Три человека погибли, ещё два пострадали в результате попадания молнии в остановку общественного транспорта в селе Беньковцы Ивано-Франковской области. Об этом информирует пресс-служба областной Нацполиции.

Молния ударила в остановку, где было пять человек. В результате трое мужчин погибли, две женщины госпитализированы, — поясняется в сообщении.

По данным Нацполиции, погибшие (1954, 1963 и 1985 г.р.) приехали в село из Львовской области.

В Нидерландах на военной базе 14 человек пострадали из-за удара молнии

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