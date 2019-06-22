Захарова ответила на обвинения властей Грузии в сторону России

По словам дипломата, президент Саломе Зурабишвили сама должна была выступать гарантом безопасности на улицах в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а в итоге "виноватой" оказалась Россия. Так Захарова прокомментировала ситуацию в Грузии в Facebook.

— Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах "Россия виновата", — написала Захарова.

Она отметила, что от грузинского президента Саломе Зурабишвили в период кризиса требовалось лишь быть гарантом безопасности на улицах страны, однако она лишь "затянула старую песню о главном" про оккупантов.

Напомним, 20 июня столицу Грузии захлестнули акции протеста из-за появления российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. По последним данным, задержано более 300 человек.