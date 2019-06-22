Порошенко заявил, что хочет защитить Украину от "российского рабства"

Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что со своими единомышленниками примет участие в досрочных парламентских выборах для того, чтобы защитить демократию в стране.

— Мы, чтобы защитить государство, защитить демократию, защитить независимость судебной системы, включая решение КС, и обеспечить доверие людей к ним, мы готовы к выборам, к выборам мы подходим в хорошем настроении, — сказал он в эфире телеканала "Украина".

По словам бывшего украинского лидера, его главной целью в парламенте является не получение должностей, а "тяжёлая работа" по подготовке страны к вступлению в НАТО и ЕС, чтобы "дать отпор" действиям антиукраинских сил, которые пытаются "развернуть направление нашего движения с евроатлантического курса назад к российскому рабству".

Напомним, новый лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. Украинская ЦИК уже зарегистрировала 64 кандидата в нардепы. О намерении принять участие в парламентских выборах объявила партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".