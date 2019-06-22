На просьбу восстановить Донбасс Коломойский согласился "покрасить ларьки"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на данный момент не готов вкладывать большие средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе. Его слова приводит портал "Новое время".

По его словам, сейчас он может распоряжаться достаточно ограниченным объёмом средств.

— На остаток от £20 тысяч в неделю могу покрасить ларёк или два, — иронизировал Коломойский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, однако об этом он "ещё не знает".

Зеленский пообещал за пять лет избавить Украину от статуса бедной страны