На просьбу восстановить Донбасс Коломойский согласился "покрасить ларьки"

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Фото © Pixabay

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на данный момент не готов вкладывать большие средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе. Его слова приводит портал "Новое время".

По его словам, сейчас он может распоряжаться достаточно ограниченным объёмом средств.

На остаток от £20 тысяч в неделю могу покрасить ларёк или два, — иронизировал Коломойский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, однако об этом он "ещё не знает".

Зеленский пообещал за пять лет избавить Украину от статуса бедной страны

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