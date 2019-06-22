Экс-участницу "Мисс Вселенная" не выпустили с Бали из-за мокрого паспорта

Теперь ей придётся задержаться на острове на неопределённый срок, чтобы получить новый документ.

Бывшую участницу конкурса "Мисс Вселенная" из Австралии не выпустили с острова Бали, потому что небольшая часть страницы её паспорта была залита водой, сообщает The Sun.

26-летняя Теган Мартин не смогла улететь из аэропорта Денпасара из-за небольшого водяного пятна.

— Меня не пустили на рейс из-за этого водяного пятна в уголке моего паспорта, — написала блогер.

Мартин поделилась изображением страницы паспорта в своём аккаунте в Instagram, где показала, что документ лишь слегка испорчен.

Сейчас остаётся неизвестным, когда австралийка сможет покинуть страну, поскольку ей нужно получить новый документ.

Недавно в аэропорту Денпасара вступило в силу новое правило: если у пассажира будет найдено даже незначительное повреждение паспорта, авиакомпанию, пустившую такого человека на борт, оштрафуют на 5 тыс. долларов.

Ранее из Домодедово не выпустили кошку из-за проблем с документами.