Экс-участницу "Мисс Вселенная" не выпустили с Бали из-за мокрого паспорта

Бывшую участницу конкурса "Мисс Вселенная" из Австралии не выпустили с острова Бали, потому что небольшая часть страницы её паспорта была залита водой, сообщает The Sun.
26-летняя Теган Мартин не смогла улететь из аэропорта Денпасара из-за небольшого водяного пятна.
— Меня не пустили на рейс из-за этого водяного пятна в уголке моего паспорта, — написала блогер.
Мартин поделилась изображением страницы паспорта в своём аккаунте в Instagram, где показала, что документ лишь слегка испорчен.
Сейчас остаётся неизвестным, когда австралийка сможет покинуть страну, поскольку ей нужно получить новый документ.
Недавно в аэропорту Денпасара вступило в силу новое правило: если у пассажира будет найдено даже незначительное повреждение паспорта, авиакомпанию, пустившую такого человека на борт, оштрафуют на 5 тыс. долларов.
Ранее из Домодедово не выпустили кошку из-за проблем с документами.
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