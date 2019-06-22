В Тбилиси продолжаются массовые протесты — видео

Организаторы акции призвали участников разойтись, однако митингующие провоцируют сотрудников правоохранительных органов.

В грузинской столице Тбилиси сегодня продолжаются протесты, которые начались вечером 20 июня около здания парламента страны.

Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, демонстранты бросают в полицейских различные предметы, провоцируя их. В свою очередь с трибуны раздаются призывы "не поддаваться на провокации полиции".

Кроме того, организаторы акции протеста призвали митингующих разойтись до вечера субботы, но это вызвало недовольство некоторых из них. Собравшиеся на площади расходиться не намерены.

Напомним, 20 июня радикалы и оппозиция устроили акцию протеста у парламента, где должна была пройти встреча депутатов в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Участников акции возмутило то, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии. Начался штурм здания. Полиции пришлось принять силовые меры. В итоге пострадало 240 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал передёргиванием ситуации попытки возложить на Москву ответственность за беспорядки.