Российские туроператоры вернут стоимость поездок в Грузию

Однако вопрос о возвращении уплаченной за авиабилеты цены "станет предметом сложных переговоров".

Туроператоры России вернут туристам стоимость туров в Грузию, которыми те не смогут воспользоваться, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина РИА "Новости".

Она также назвала примерное количество россиян, купивших туристические пакеты, — не более 10 тысяч. Некоторые из туров уже были полностью оплачены, другие только забронированы.

— Пока не будут сняты рекомендации, туроператоры будут возвращать туристам стоимость перелёта и наземного обслуживания. Потом турбизнес уже будет разбираться с авиакомпаниями, у которых они заранее выкупали места, — сказала пресс-секретарь.

При этом она отметила, что вопрос о том, смогут ли вернуть авиакомпании деньги, "станет предметом сложных переговоров".

По мнению Тюриной, туроператоры не будут предлагать альтернативу тем туристам, которые собирались поехать в Грузию, так как туры формировались на основе регулярных, а не чартерных перелётов.

Напомним, из-за антироссийских волнений в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сейчас около пяти-семи тысяч организованных российских туристов находится в этой стране.