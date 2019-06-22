РСТ призвал до 8 июля вывезти организованных российских туристов из Грузии

Если кто-то из россиян не захочет прервать отдых и решит остаться в стране, они сами будут решать вопрос возвращения в РФ.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила о том, что все организованные российские туристы должны быть вывезены из Грузии планово или любыми другими доступными рейсами до 8 июля.

— До 8 июля, когда будет остановлено авиасообщение с Грузией, пройдёт более двух недель и большинство людей, отдыхающих в этой стране, наверняка уедут оттуда в плановом порядке. Туры обычно берут на 7–14 дней, — приводит РИА "Новости" комментарий представителя союза.

Тюрина отметила, что новые туристы в страну заезжать уже не будут, поскольку туроператорам было рекомендовано прекратить продажи туров.

— Тех, кто не уедет из Грузии планово до 8 июля, туроператоры будут сажать на ближайшие доступные рейсы с их обратными билетами. У всех туристов есть обратные билеты, так как все рейсы только регулярные. К 8 июля организованных туристов в Грузии остаться не должно, — добавила представитель РСТ.

При этом, по её словам, если кто-то из россиян не захочет прервать отдых и решит остаться в Грузии, они сами будут решать вопрос возвращения в РФ и покупать обратные билеты за свой счёт.

Тюрина подчеркнула, что это касается и самостоятельных туристов.

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