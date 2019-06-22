На Украине предрекли новый "майдан" в случае отмены закона о языке

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко не исключает массовые протесты в стране вроде "майдана" в 2014 году, если будет отменён закон о языке. Так политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Верховной рады оспорить этот закон в Конституционном суде.

— Случилось ожидаемое: пятая колонна внесла представление в Конституционный суд с целью отменить закон об украинском языке... Новая власть во главе с Зеленским молчит, — написал политик в своём твиттере.

При этом Кириленко отметил, что "реально защитить украинский язык могут только люди".

25 апреля Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Пётр Порошенко. Согласно акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни.

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