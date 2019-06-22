Вышел официальный трейлер мультфильма "Тролли-2"

Студия DreamWorks выпустила официальный трейлер мультфильма "Тролли-2" на своём YouTube-канале. Меньше чем за сутки почти миллион пользователей посмотрели ролик.
Главных героев мультфильма озвучили Анна Кендрик (Розочка) и Джастин Тимберлейк (Цветан), а голосом Оззи Осборна говорит главный злодей картины — лидер рок-группы по имени Треш.
Треш пытается навязать хеви-метал-диктатуру живущим в мире музыки героям, а поп-тролли Розочка и Цветан отстаивают разнообразие музыкальных течений.
"Тролли-2" выйдут на экраны в марте 2020 года.
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