Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон вышел из реабилитационной клиники

32-летний актёр покинул больницу около недели назад и вернулся к прежней жизни в Лондоне.

В Сети появились кадры вышедшего из реабилитационной клиники актёра Кита Харингтона, исполнившего роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сообщает Daily News.

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7159279/Kit-Harington-seen-time-rehab-stint-Connecticut-stress-alcohol-issues.html#i-32645e00e02467b3

32-летний актёр покинул больницу около недели назад и вернулся к прежней жизни в Лондоне. По данным издания, сейчас актёр чувствует себя намного лучше.

Артист провёл почти месяц в американском штате Коннектикут в клинике, куда прибыл незадолго до выхода финального сезона "Игры престолов".

Как сообщает издание, в швейцарском центре Privé-Swiss пациентов учат справляться со стрессом и негативными эмоциями. В месяц лечение в такой клинике обойдётся в 120 тыс. долларов.

Харингтон оказался на лечении из-за алкоголя и стресса. Причём проблемы начались после смерти его персонажа Джона Сноу и его последующего воскрешения. Сначала актёр посещал психолога, однако затем отправился в клинику на реабилитацию.