В Испании начат сбор средств на похороны зарезанной девочки из России

По данным благотворительных организаций, к настоящему моменту собрана уже половина необходимой суммы.

Русскоязычные сообщества Испании объявили сбор средств на похороны девочки из России, которая скончалась после полученного ножевого ранения в шею. Об этом сообщает испанская культурная благотворительная ассоциация DAR.

— На днях в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия. Погибла юная девочка. Многие, кто живёт в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий. Сбор будет тихий, без подробностей. Хочется просто помочь родителям похоронить дочь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель сбора в пять тысяч евро достигнута уже наполовину.

Как ранее сообщал Лайф, приехавшие из России мать с двумя детьми: 13-летней дочерью (по другим данным, 14-летней) и 16-летним сыном — обосновались в городе Матаро неподалёку от Барселоны. На прошлой неделе женщина уехала в Россию на несколько дней.

Когда она не смогла связаться с детьми, то попросила друзей их навестить. В квартире они нашли бездыханное тело девочки с перерезанным горлом. Её брат был объявлен в розыск, не имеющий "криминальной составляющей" по просьбе матери. Расследование дела засекречено, по информации полиции, первоначальная версия о самоубийстве была отклонена, девочка была убита.