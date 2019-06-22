1418 свечей зажгли у стен Музея Победы ко Дню памяти и скорби

В полночь 22 июня началась всероссийская акция "Свеча памяти" ко Дню памяти и скорби. У стен столичного Музея Победы зажглись 1418 свечей — именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 года.
Мероприятие проходит под аккомпанемент ансамбля Росгвардии. В музей прибыли также артисты театра музыки Елены Камбуровой.
Сегодня президент РФ Владимир Путин примет участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
В соответствии с указом экс-президента Бориса Ельцина в 1996 году 22 июня было объявлено Днём памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР. Каждый год в этот день в стране приспускаются флаги и проходят памятные мероприятия.
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