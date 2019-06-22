Пушков усомнился в компетентности президента Грузии

По мнению российского сенатора, Саломе Зурабишвили, вероятно, не справляется со своими функциями и "имеет низкий авторитет в обществе".

Председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём твиттере прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов.

Так, Пушков усомнился в компетентности грузинского лидера, а также в её авторитете в стране.

— Выступления в Грузии — дело рук радикалов, а президент страны обвиняет в них Россию. Госпожа Зурабишвили, вероятно, не справляется с функциями президента и имеет низкий авторитет в обществе, раз допускает такие безобразия. РФ же здесь ни при чём. Нечего на зеркало пенять, — отметил сенатор.

В Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные визитом делегации РФ в страну. Участников митингов возмутило, что российскому делегату предложили место спикера парламента Грузии.

Из-за антироссийских волнений президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Сейчас около пяти-семи тысяч организованных российских туристов находится в этой стране.