В школах предложили использовать игры и мобильные приложения для обучения

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в котором предлагается внедрить в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что эксперимент планируется провести в 2019–2024 годах на полях проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика". Такой метод предусматривает ускоренное внедрение цифровых технологий, а также создание современной безопасной среды.
— В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в образовательный процесс ... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным областям "Математика", "Информатика" и "Технология", — сказано в пояснительной записке.
Для обучения планируется использовать учебные симуляторы, тренажёры, виртуальные лаборатории.
Планируется, что использование таких средств будет способствовать оперативному формированию у учеников и педагогов необходимых умений и навыков для использования современных информационных технологий в процессе обучения, а также мотивировать школьников к учёбе.
Ранее эксперты "Роскачества" оценили детские обучающие приложения для гаджетов.
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