Huawei через суд потребовала от США вернуть конфискованное оборудование

Китайская корпорация Huawei обратилась в суд в США с требованием вернуть оборудование, которое было конфисковано в сентябре 2017 года в ходе транспортировки из Штатов в Китай. Об этом сообщает Reuters.

Huawei отмечает, что данное оборудование не подпадает под действие закона о контроле над экспортно-импортными операциями, так как сначала было завезено в США, а потом отправлено за пределы страны.

Ответчиком в иске значится американский Минторг.

В середине мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям сотрудничать с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавалась информация о пользователях.

Путин: Смысл атаки США на Huawei — сдерживание развития Китая