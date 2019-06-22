Huawei через суд потребовала от США вернуть конфискованное оборудование

Китайская корпорация Huawei обратилась в суд в США с требованием вернуть оборудование, которое было конфисковано в сентябре 2017 года в ходе транспортировки из Штатов в Китай. Об этом сообщает Reuters.
Huawei отмечает, что данное оборудование не подпадает под действие закона о контроле над экспортно-импортными операциями, так как сначала было завезено в США, а потом отправлено за пределы страны.
Ответчиком в иске значится американский Минторг.
В середине мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским компаниям сотрудничать с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавалась информация о пользователях.
Путин: Смысл атаки США на Huawei — сдерживание развития Китая
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