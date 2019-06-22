Режиссёр Стуруа о протестах в Тбилиси: Нет больше Грузии

Всемирно известный грузинский режиссёр Роберт Стуруа, много лет возглавлявший театр имени Шота Руставели в Тбилиси, а ныне руководитель московского театра Et Cetera, заявил, что "нет больше Грузии".

— Злой дух победил… нацисты празднуют: нет больше Грузии, — написал он на своей страничке в "Фейсбуке".

Его слова стали ответом на вспыхнувшие в Грузии протесты, которые начались из-за появления депутатов Госдумы в здании парламента республики. Участники акции также предприняли попытку штурма здания.

В итоге пострадало 240 человек, одна из работавших на месте журналисток лишилась глаза после попадания резиновой пули. МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Грузию, позже Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирских полётов в страну, который вступит в силу с 8 июля.