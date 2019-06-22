Канада ввела санкции против девяти лиц из руководства Никарагуа

В ведомстве призвали к борьбе с кризисом в стране путём "реального диалога с оппозиционными группами".

Правительство Канады ввело санкции против представителей руководства Никарагуа, в числе которых оказались супруга и сын президента страны Даниэля Ортеги. Об этом сказано в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

— Нарушения прав человека в Никарагуа не могут безнаказанно продолжаться, — заявила министр.

По её словам, правительству необходимо нести ответственность за свои действия и побороть кризис путём "реального диалога с оппозиционными группами".

В заявлении говорится, что в санкционном списке оказались девять человек: супруга президента Росарио Мурильо, сын главы государства Лауреано Ортега, советник главы государства по национальной безопасности Монкада Лау, председатель Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррас Кортес и другие.

Как считают в канадском МИД, все эти люди причастны к преследованию инакомыслящих в стране и подавлению гражданских прав и свобод.

Антиправительственные протесты в Никарагуа проходят с апреля 2018 года — с тех пор, как власти увеличили суммы отчислений работодателей и трудящихся в страховые фонды. Несмотря на то что президент страны отменил указ, волнения не стихли.