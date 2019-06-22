Вашингтон пригрозил Тегерану новыми мерами

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану дополнительными мерами, если Тегеран не ратифицирует Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов в соответствии со стандартами группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Согласно заявлению Помпео, FATF отреагировала на "сознательный отказ Ирана" заняться проблемой систематического отмывания денег и финансирования терроризма, а также потребовала усиления контроля над финансовыми организациями, находящимися в Иране.

Помпео обвинил Корпус стражей исламской революции в "крупномасштабных незаконных схемах", отнеся к этому в том числе поддержку ливанского движения "Хезболла" и палестинского движения ХАМАС, которые считаются террористическими в США.

Ранее Центральное командование ВС США опубликовало фотоснимок момента удара иранской ракеты по американскому дрону RQ-4A над Оманским заливом.

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран специально не стал сбивать самолёт, летевший рядом с беспилотником и нарушавший воздушное пространство республики, так как там находились люди. Уничтожение же дрона, по его словам, было показательным и предупредительным.

Трамп заявил, что Иран совершил очень большую ошибку, атаковав дрон. В Иране, напротив, похвастались обломками беспилотника.