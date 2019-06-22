СМИ: В результате беспорядков в Гондурасе погибли три человека

Ещё один человек погиб в ходе беспорядков в Гондурасе, где проходят протесты против президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Таким образом, общее число погибших при протестах достигло трёх человек.

По данным портала Pais, погиб 17-летний юноша, который якобы был убит военной полицией из-за его участия в перекрытии одной из дорог.

20 июня президент Эрнандес заявил о принятом нацсоветом обороны и безопасности решении развернуть войска и силы полиции по всей территории государства на фоне продолжающихся беспорядков.

Новая волна протестов охватила страну 19 июня. Протесты идут в Гондурасе с мая 2018 года, манифестанты требуют отставки президента.

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