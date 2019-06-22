Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Американский лидер Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост главы Минобороны страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Об этом информирует CNN.

По данным источников телеканала, Эспер уже готовит необходимые документы. Трамп якобы попросил сторонников поддержать эту кандидатуру.

Ранее в этом месяце американский лидер заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на этот пост. Такое кадровое назначение подлежит утверждению сенатом конгресса.

Во вторник Трамп рассказал, что кандидат на пост главы Пентагона Патрик Шэнахэн берёт самоотвод, а исполнять обязанности министра обороны вместо него будет Эспер. Ожидается, что Шэнахэн передаст полномочия Эсперу к 24 июня.