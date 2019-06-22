Ещё одна женщина обвинила Трампа в изнасиловании

Сам президент США свою вину не признал и заявил, что никогда не встречался с потерпевшей.

Американская журналистка и автор колонки в журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании в 90-е годы, сообщает New York Magazine.

В опубликованном на страницах журнала отрывке книги Кэрролл рассказала, как осенью 1995 года и весной 1996 года встретила Трампа в универмаге на Пятой авеню в Нью-Йорке. По словам журналистки, он заманил её в примерочную отдела нижнего белья под предлогом выбора подарка для девушки и изнасиловал.

Сам Трамп отрицает свою причастность к изнасилованию и говорит, что никогда не встречал Кэрролл.

— Она пытается продать свою новую книгу — это должно указывать на её мотивацию. Её стоит продавать в отделе художественной литературы, — сказано в заявлении Трампа, распространённого пресс-службой Белого дома.

Трампа нередко обвиняют в изнасиловании и домогательствах. Так, недавно бывшая сотрудница его предвыборного штаба подала в суд за "неуместный поцелуй".