В Канаде слон покалечил смотрителя зоопарка

Смотритель зоопарка около города Кембридж (провинция Онтарио, Канада) получил серьёзные травмы в результате нападения слона, сообщает телеканал CTV.
Мужчина госпитализирован на вертолёте. Он тяжело травмирован, однако подробности его состояния не уточняются.
Выясняются обстоятельства произошедшего. Для расследования в зоопарк прибыли сотрудники Минтруда Канады.
Это не первый случай нападения слонов на человека в данном зоопарке. Так, в 1989 году здесь погиб сотрудник, который попытался остановить драку двух животных. В 1992 году два слона набросились на одного из смотрителей и сломали ему ногу.
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