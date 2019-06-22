США готовятся эвакуировать своих специалистов из Ирака

На фоне обострившейся обстановки в районе Персидского залива вооружённые силы США готовятся к проведению эвакуации своих людей, находящихся на территории военной базы Балад в Ираке. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации журналистов, речь идёт о "половине штата" — примерно 400 сотрудниках военной корпорации Lockheed Martin и частной военной компании Sallyport Global, которые работают в качестве подрядчиков на военном объекте. Причина эвакуации заключается в "потенциальной угрозе безопасности", дополнительные подробности не сообщаются.

Как рассказал источник агентства. эвакуация будет "неминуемой", на базе останется только ограниченное число сотрудников Lockheed Martin, которые будут заниматься обслуживанием самолётов F-16, которые с 2014 года поставляются в Ирак.

Отмечается, что операция по эвакуации будет проводиться при помощи военных самолётов и будет проходить в два этапа. Дата начала пока неизвестна, но по словам источника, "она может начаться в любой момент". Вашингтон эту информацию пока не комментировал.

Также сообщается, что одной из возможных причин к такому шагу американского руководства могли стать миномётные атаки на военные объекты в Ираке, в частности на саму базу, которые произошли на прошлой неделе.