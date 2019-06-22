В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны состоялась акция "Свеча памяти"

В Вашингтоне у мемориала Второй мировой войны прошла акция "Свеча памяти", сообщает корреспондент РИА "Новости".

Акция проводится в честь годовщины начала Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие дипломаты из России и их семьи, представители минобороны по военно-мемориальной работе в США, а также юнармейцы.

— Я призываю всех почтить память наших соотечественников, наших предков и поставить ваши свечи в память о тех, кто отдал жизни, — сказал собравшимся советник-посланник Сергей Кошелев.

После участники акции оставили свечи у памятного венка из красных и белых цветов.

В Москве в рамках акции "Свеча памяти" у Музея Победы зажгли 1418 свечей — по одной на каждый день войны.