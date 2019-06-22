Житель Финикса напал на сотрудников службы безопасности аэропорта — видео

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Молодому человеку грозит тюремный срок за сопротивление аресту и незаконное пересечение границы.

Пассажир избил сотрудников международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США. Об этом информирует ABC News.

На видео, размещённом в Сети представителями аэропорта, можно заметить, как молодой человек бежит к пункту досмотра, сбивает пассажиров и нокаутирует сотрудницу воздушной гавани. После этого он кидается на других работников и пытается прорваться в терминал, но они хватают его и валят на пол.

Полиция смогла установить личность нарушителя. Им оказался 19-летний Тайрис Гарнер. Ему грозит тюремный срок за сопротивление аресту и незаконное пересечение границы. Мотивы дебошира пока неизвестны.

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