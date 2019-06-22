Минобороны рассекретило архивы обороны Брестской крепости

Минобороны РФ в память о 78-й годовщине со дня начала Великой отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

— Минобороны России представляет специальный историко-познавательный раздел, созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны, о героической обороне Брестской крепости, — говорится в сообщении.

На сайте представлены как наградные документы, так и реальные истории самих участников обороны крепости, записанные после войны. Также опубликованы новые детали подвига и дальнейшей судьбы Петра Гаврилова — фактически командира обороны, который даже будучи раненным и пленённым, вызывал страх у фашистов.

Также более точно описана судьба другого руководителя защитой полкового комиссара Ефима Фомина, который был расстрелян у стен крепости. И его заместителя, Самвела Матевосяна, который, одев на себя вторую гимнастёрку командира, водил солдат в контратаки.

Помимо этого, представлены захваченные выдержки из боевого донесения 45-й дивизии нацистов, благодаря которому советское командование с некоторым опозданием — в начале 1942 года узнало о подвиге защитников крепости.

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны, ежегодно в честь защитников Брестской крепости проходят торжественные мероприятия. Годом ранее Минобороны публиковало документы первого дня войны.