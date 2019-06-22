Май стал самым жарким четвёртый год подряд

Наибольшее отклонение в 7,2 градуса от средней температуры было на севере Канады и в Антарктике.

Четвёртый год подряд май становится самым жарким за 140 лет, сообщается в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

— Превышение глобальной температуры поверхности суши и океана от среднего показателя за 140 лет наблюдений в мае 2019 года стало четвертым по величине, — сказано в докладе.

Как уточняют метеорологи, за последние четыре года май стал самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности суши и океана в 2019 году была на 1,53 градуса выше средней. Наиболее жарким выдался май в 2016 году, когда температура стала выше средней на 1,67 градусов.

Температура поверхности была на 2,09 градуса выше среднего показателя. Наибольшее отклонение в 7,2 градуса было зафиксировано в северной части Канады и Антарктике. Самым жарким в 2019 году май был на Гавайях.

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