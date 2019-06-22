В Челябинской области произошёл пожар в трёхэтажном жилом доме

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, затем были выведены ещё 15.

Спасатели локализовали пожар на площади 1,8 тысячи квадратных метров в трёхэтажном жилом доме в городе Сатке на западе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, спустя пять минут после поступления звонка о пожаре, происходило горение кровли на площади 700 кв. м. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 60 человек. Прибывающие пожарные сосредоточились на спасении людей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что из горящего дома сотрудники МЧС затем вывели ещё 15 человек. Никто из жителей дома не пострадал.

Для жителей пострадавшего дома развёрнуты пункты временного размещения. Причины и подробности пожара уточняются.