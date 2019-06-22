Более 500 грифов и стервятников погибли от отравления слонами в Ботсване

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые будут обеззараживать территорию.

Более 500 грифов погибли в Ботсване, съев останки слонов, которые были отравлены браконьерами. Об этом сообщило правительство южноафриканской страны в своём фейсбуке.

Уточняется, что в результате отравления химическими веществами, содержащимися в тушах трёх слонов, погибли 28 бурых стервятников, 468 африканских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 17 белогорлых грифов, 10 капских грифов. Также умерло два каменных орла.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые будут обеззараживать территорию. Образцы почвы и туш направлены в лабораторию.

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