Синдзо Абэ надеется на прогресс по мирному договору на встрече с Путиным в Осаке

В ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах о заключении мирного договора между странами. Об этом он заявил в интервью телеканалу Yomiuri TV.

— Мы ведём переговоры с Россией, исходя из факта наличия союза между Японией и США <...> Будем прилагать усилия к поиску путей разрешения имеющихся вопросов, — сказал он.

Он также отметил, что японо-американский союз несёт в себе также и отрицательные факторы для подписания документа, поскольку российская сторона озабочена некоторыми аспектами этого союза, например присутствием Вооружённых сил США в Японии. Также положительное отношение японских властей относительно размещения различного американского вооружения на своей территории.

Встреча двух лидеров должна состояться в рамках саммита G20, который пройдёт 28–29 июня в Осаке. Там же планируется отдельная встреча лидеров России и Японии. О встрече в двустороннем формате с Владимиром Путиным заявили также и президент США Дональд Трамп.