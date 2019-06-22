Экс-дипломат Украины рассказал, как Крым остался за Киевом в 90-е

Он также напомнил о ментальной и культурной близости с Россией и призвал не рушить отношения.

Бывший дипломат Украины Олег Волошин заявил, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам экс-дипломата, Крым бы стал частью России еще в 1990-е, если бы президентом был не "компромиссный и признавший условные границы государств" Борис Ельцин.

— Если бы Путин был президентом Российской Федерации в 91-м году, Украина бы стала независимой, но практически 100 процентов без Севастополя, — подчеркнул Волошин.

Он отметил, что в те годы Крым остался украинским лишь благодаря "мудрости" руководства Украины, которое в 1994 году сделало полуостров автономным.

— Давайте вспомним, что мы не просто суверенное государство 100 лет, у которого сосед вдруг избрал себе какого-то агрессивного президента, который вдруг решил отобрать кусок территории, — сказал Волошин.

Он также напомнил о ментальной и культурной близости России и Украины и заявил, что Киев не должен рушить отношения с Москвой.

Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, однако Киев не признал итоги голосования. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что начнёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с фразы "Донбасс и Крым — это Украина".