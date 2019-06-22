В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жители Тбилиси, работа которых тесно связана с обслуживанием туристов, огорчены решением Москвы приостановить полёты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон ещё только начался.

— Скажется, конечно. Россияне часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе российских граждан, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно, — приводит РИА "Новости" комментарий одного из отелей в центре грузинской столицы.

Жалуются также владельцы точек общепита и таксисты.

Напомним, президент России Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля после того, как по Тбилиси прокатились протесты с антироссийскими настроениями. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение не будет отменено, пока в стране не будет обеспечена безопасность для россиян.

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