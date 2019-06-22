В бундестаге разочаровались плохими отношениями с РФ

Не все европейские политики удовлетворены плохим состоянием российско-европейских отношений. Многие не скрывают своего разочарования от этого факта. Об этом заявил временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених.

Отвечая на вопросы журналиста относительно высказываний президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости установить более "дистанцированные" отношения с Москвой, он заявил, что в этом есть своя логика.

— Президент прав. Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению. В его словах, как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установилось партнёрство, — сказал Мютцених.

Он также добавил, что согласен со Штайнмайером в том, что Германии, да и всей Европе, всё же следует вести переговоры с Россией, искать общие интересы и пути их реализации, поскольку европейский миропорядок можно сохранить с помощью установления партнёрских отношений.

Отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума на полуострове в 2014 году. После этого Запад ввёл ограничительные меры против Москвы, из-за которых Россия недополучила $50 млрд, а ЕС потерял $240 млрд.