Кравчук возмутился противоречивостью высказываний команды Зеленского

По мнению бывшего украинского лидера, президентское слово настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители нынешнего лидера страны Владимира Зеленского высказывают разную позицию, и им нельзя этого позволять. Об этом он сказал в эфире канала NewsOne.

— Я сейчас наблюдаю пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору. У меня в администрации порядок был такой: я собрал своих людей и сказал: "Ваша роль и слова — лишь в помещении администрации, за её пределами с народом общаюсь я или мой пресс-секретарь", — поделился Кравчук.

По его мнению, Зеленскому нельзя позволять своим подчинённым высказывать какую-либо позицию якобы от его лица, иначе получается "недоразумение", когда все говорят от себя.

— И это не только сейчас, при Порошенко было точно так же и при Кучме. Я хочу подчеркнуть, что президентское слово настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить, — резюмировал бывший политик.

Также бывший президент раскритиковал слова нынешнего главы государства о том, что в здании администрации "трудно работать". Кравчук посоветовал Зеленскому отправиться в шахту и сравнить условия труда.

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