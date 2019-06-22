Госдеп США опроверг данные о том, что Трамп предупредил Тегеран об атаке

Госдепартамент опроверг и назвал "иранской пропагандой" появившуюся в СМИ информацию о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана.

— Сообщения о том, что послание было передано иранцам через оманский канал, абсолютно ложны. Эти сообщения — чистая иранская пропаганда, — заявила в своём твиттере глава пресс-службы Госдепа Морган Ортагус.

Напомним, в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники Reuters заявило, что иранское руководство в ночь на пятницу было предупреждено президентом США Дональдом Трампом о планируемом ударе по Ирану. Трамп якобы потребовал от Ирана начать переговоры со Штатами в отведённый Вашингтоном срок.

Позже иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета нацбезопасности Ирана Кейвана Хосрави заявила, что иранские власти эту информацию опровергли.