Жара и грозы ожидаются сегодня в Москве

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и 30-градусная жара ожидаются в Москве сегодня, 22 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Максимальная температура воздуха в столице составит +33 градуса. Ночью градусники термометров покажут +16 градусов. При грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно меняться не будет и будет держаться в пределах 749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что четвёртый год подряд май становится самым жарким за 140 лет.